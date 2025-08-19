Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai Medininkuose sulaikė su suklastotu automobilio dokumentu vykusį ukrainietį

2025 m. rugpjūčio 19 d. 11:38
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai Medininkų kontrolės punkte sulaikė iš Lietuvos išvykstantį Ukrainos pilietį, kuris pateikė, kaip įtariama, suklastotą automobilio registracijos liudijimą.
Pirmadienį Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Medininkų pasienio kontrolės punkte, pasieniečiai patikrino iš Lietuvos Respublikos vykusį automobilį „Renault Duster“. Transporto priemonė buvo pažymėta ukrainietiškais registracijos numeriais, ją vairavo Ukrainos pilietis.
Be kitų dokumentų, vairuotojas pasieniečiams pateikė ir šio automobilio registracijos liudijimą.
VSAT pareigūnai, kruopščiai patikrinę dokumentą, nustatė akivaizdžių neatitikimų, leidžiančių konstatuoti, kad jis – visiška klastotė. Dokumento apsauginis tinklelis (ofsetas), rekvizitų užpildymas neatitinka nustatyto pavyzdžio, mikrotekstas išsiliejęs ir neįskaitomas, imituota UV apsauga, registracijos liudijimas atspausdintas rašaliniu spausdintuvu, imituota optiškai kintanti (OVI) apsaugos priemonė ir dažai.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Ukrainos pilietis sulaikytas ir patalpintas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Automobilis saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
