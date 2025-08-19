Šilalės policija likvidavo gerai įrengtą bravorą – parodė vaizdus iš miško glūdumos

Kaip rašoma Tauragės apskrities VPK pranešime, rugpjūčio 18 d. apie 14 val. 05 min. Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnai, Šilalės r., Jomantų kaimo miške aptiko ir likvidavo naminės degtinės bravorą.
Pareigūnai šiame bravore rado ir likvidavo aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, 450 litrų raugo ir 101 litrą išsunktų „velnio lašų“.
Vyras (gim. 1964 m.) užkluptas pačiame „darbo įkarštyje“.
Jam pradėtas ikiteisminis tyrimas – iki šiol į teisėsaugos akiratį jis nebuvo patekęs.
bravorassamagonasnaminė degtinė
