Už itin žiaurų senolio nužudymą du nepilnamečiai kalės 8 metus

2025 m. rugpjūčio 19 d. 14:38
Kauno apygardos teismas antradienį kaltais dėl itin žiauraus senjoro nužudymo pripažino du nepilnamečius jaunuolius iš Jurbarko rajono ir abiem skyrė po 8 metus laisvės atėmimo.
Už itin žiaurų nužudymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
Pagal įstatymus Lietuvoje nepilnamečiams teismas negali skirti ilgesnės bausmės nei 10 metų.
Kaip skelbė Kauno apygardos prokuratūra, senjoro mirtimi pasibaigęs jaunuolių išpuolis įvyko beveik prieš metus – pernai, rugpjūčio 27-osios naktį.
Kaip skelbė policija, apie 1 val. 59 min. gautas pranešimas, kad Šimkaičių miestelyje, Ramybės gatvėje, namuose, rastas 72 metų vyro kūnas su durtinėmis žaizdomis,
Bylos duomenimis, atėję į aukos namus, 16-metis ir 17-metis, tarpusavyje pasikeisdami, peiliu sudavė daugybinius smūgius nukentėjusiajam į įvairias kūno vietas, taip padarydami daugybinius durtinius-pjautinius sužalojimus, nuo kurių vyras netrukus įvykio vietoje mirė.
„Nustatyta, kad 72 metų vyrui buvo padaryta 61 durtinė-pjautinė žaizda veide, krūtinėje, pilve, rankose bei kojose“, – teigė prokuratūra.
Abu jaunuoliai savo kaltę pripažįsta.
17-metis laikomas suimtas, kitas nepilnametis yra laisvėje, jis turi segėti apykoję.
Byla nagrinėta dalyvaujant jaunuolių globėjams, vaiko teisių atstovams.
