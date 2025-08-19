Vos už 500 metrų nuo Lietuvos sienos sulaikytas migrantų vedlys, į Lenkiją neteisėtai atvežęs 5 afganus

Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, rugpjūčio 18 d., apie 21 val. 30 min. vietos laiku (apie 22 val. 30 min. Lietuvos laiku) Seinų pasienio apsaugos pareigūnai patikrinimui sustabdė lengvąjį automobilį „Lexus“ su Latvijos registracijos numeriais. Automobilį vairavo 53 metų jokios pilietybės neturintis Latvijos gyventojas. Kartu su savimi jis vežė penkis Afganistano piliečius, neturėjusius dokumentų, leidžiančių legaliai atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje.
Vairuotojas afganus išleido Lietuvos pusėje, šie valstybės sieną kirto pėsčiomis draudžiamoje vietoje, tuomet vyras juos vėl pasiėmė ir bandė gabenti toliau. Latvijoje savo kelionę į Vakarų Europą pradėję afganai ir jų vedlys buvo sulaikyti vos už 500 metrų nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos.
Vairuotojas buvo sulaikytas už neteisėto sienos kirtimo organizavimą. Už tai gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Keleiviai bus perduoti Lietuvos valdžios institucijoms.
Nuo laikonos sienų kontrolės įvedimo pradžios Lenkija Lietuvai jau grąžino 52 žmones, kurie neteisėtai atvyko į Lenkiją iš mūsų šalies. Taip pat sulaikyta septyniolika neteisėto sienos kirtimo organizatorių ir pagalbininkų.
2025 metais Palenkės pasienio apsaugos rinktinės pareigūnai sulaikė 54 neteisėto Lenkijos ir Lietuvos sienos kirtimo pagalbininkus ir organizatorius, iš kurių 48 buvo suimti.