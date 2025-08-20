Dėl nepilnamečio grasinančių žinučių bendraamžiui per „Messenger“ – ikiteisminis tyrimas

Kaip pranešė Vilniaus aspkrities VPK, rugpjūčio 19 d. Vilniaus apskrities policijoje gautas moters pranešimas, kad tą pačią dieną apie 0 val. 58 min. Elektrėnų savivaldybėje, nepilnametis balso pranešimais grasino kitam nepilnamečiui (gim. 2009 m.).
Pareiškimą policijai parašiusi grasinimus patyrusio nepilnamečio mama nurodo, kad sūnus buvo gąsdinamas žinutėmis per „Messenger“.
Policijai buvo nurodyti grasinusio nepilnamečio asmens duomenys.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
grasinimas nužudytinepilnamečiaityrimas
