Lietuvos dienaKriminalai

Dėl nepilnamečio grasinančių žinučių bendraamžiui per „Messenger“ – ikiteisminis tyrimas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 10:23
Lrytas.lt
Vilniaus apskrities policijos pareigūnai po to, kai nepilnametis Elektrėnų gyventojas savo bendraamžiui per „Messenger“ nusiuntė grasinančių žinučių, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus aspkrities VPK, rugpjūčio 19 d. Vilniaus apskrities policijoje gautas moters pranešimas, kad tą pačią dieną apie 0 val. 58 min. Elektrėnų savivaldybėje, nepilnametis balso pranešimais grasino kitam nepilnamečiui (gim. 2009 m.).
Pareiškimą policijai parašiusi grasinimus patyrusio nepilnamečio mama nurodo, kad sūnus buvo gąsdinamas žinutėmis per „Messenger“.
Policijai buvo nurodyti grasinusio nepilnamečio asmens duomenys.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
