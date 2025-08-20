Panevėžyje naktį praūžė vandalų gauja: padegė pastatą, suniokojo 4 automobilius

Policijos departamentas infoirmavo, jog apie 23 val. 35 min. Panevėžyje, Algirdo g., negyvenamame name kilo gaisras, kurio metu apdegė vonios patalpos užuolaidos. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Tą pačią dieną apie 23 val. 20 min. Panevėžyje, Algirdo g., namo kieme, pastebėta, kad grupė jaunuolių apgadino 4 lengvuosius automobilius bei pasišalino. Transporto priemonių savininkai ir nuostolis nustatinėjamas.
Įtariamieji jaunuoliai: (gim. 2010 m., gim.. 2007 m. ir gim. 1999 m.) uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Panevėžyschuliganaipadegimas
