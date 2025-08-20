Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Piktadariai Prienų r. subadė vienam savininkui priklausančių dviejų automobilių padangas

2025 m. rugpjūčio 20 d. 10:44
Lrytas.lt
Prienų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir ieško piktadarių, subadžiusių vienam savininkui priklausančių dviejų automobilių padangas.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, rugpjūčio 19 d. Prienų r. PK gautas vyro (gim. 1977 m.) pareiškimas, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 18 d. 23 val. iki rugpjūčio 19 d. 18 val. Prienų r., Rūdupio kaime, buvo pradurtos dviejų jam priklausančių automobilių padangos.
Automobilio „Renault Mascott“ pradurtos trys padangos, o automobilio „Mercedes-Benz“ – dvi.
Nuostolis siekia 1 550 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
