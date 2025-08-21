Kilus šeimyniniam konfliktui Klaipėdoje girtas vyras peiliu sužalojo moterį

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 20 d. apie 20 val. 09 min. Klaipėdoje, Vingio g., namuose, konflikto metu, girtas (1,26 prom.) vyras (gim. 1986 m.) peiliu sužalojo moterį (gimusi 1986 m.).
Nukentėjusi moteris, suteikus medicinos pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
