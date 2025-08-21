Klaipėdoje su neteisėtais ginklais sulaikyti vyras ir moteris

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 20 d. apie 12 val. 35 min. Klaipėdoje, Klemiškės g., sulaikyti moteris (gimusi 1965 m.) ir vyras (gim. 1963 m.), pas kuriuos rasti ir paimti neteisėtai laikomi šaunamieji ginklai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo pagamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė ar realizavo ne mažiau kaip tris šaunamuosius ginklus, didelės sprogstamosios galios arba didelį kiekį šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų.