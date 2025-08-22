Kaune demaskuotas nelegalus fabrikas, kuriame pagaminta 30 mln. eurų vertės cigarečių

Jie per metus pagamino apie 6,5 mln. cigarečių pakelių, tiek telpa į 10 vilkikų puspriekabių.
Šios produkcijos vertė – 30 mln. eurų. Buvo klastojamos ir gaminamos žinomų prekių ženklų cigaretės – „Marlboro“, „Camel“, Winston“.
Manoma, kad dalis produkcijos galėjo būti platinama Lietuvoje, taip pat Vakarų valstybėse, kur rūkalai yra brangesni nei Lietuvoje.
Pirminiais duomenims, žala Lietuvos valstybei gali siekti 16 mln. eurų.
Cigarečių gamybai ir pakavimui buvo naudojama britų ir kinų pramoninė įranga.
„Buvo sulaikyta gerai organizuota 11 asmenų grupė, sulaikyti ir nusikalstamos veikos organizatoriai“, – per spaudos konferenciją penktadienį pranešė Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
Pasak jo, tarp sulaikytųjų yra Baltarusijos piliečių, turinčių žinių apie cigarečių gamybą, nes jie dirba Baltarusijoje esančiuose cigarečių fabrikuose.
Pasak S. Brigino, šie Baltarusijos piliečiai į Lietuvą atvyksta ne pirmą kartą, atvykdavo turėdami vizas ir dalyvaudavo klastojant cigaretes.
Kai kurie iš sulaikytųjų jau anksčiau buvo teisti arba teisiami dėl cigarečių kontrabandos. Grupuotė buvo gerai organizuota, vyravo hierarchinė struktūra.
Nelegalių cigarečių gamintojai naudojo konspiracijos metodus.
„Naudojo įvairius elektroninius prietaisus, aptinkančius teisėsaugos įrangą. Prieš gamybos procesą jame dalyvaujantys asmenys buvo patikrinami, ar jie neturi elektroninių įrenginių, mobiliojo ryšio telefonai iš jų buvo paimti. Gamyklos patalpose buvo įrengtas nepriklausomas elektros generatorius, kad nesukeltų įtarimų dėl elektros sąnaudų teisėsaugai ir kitoms institucijoms. Minėtame fabrike, kaip Pietų Amerikoje, buvo įrengtas pabėgimo tunelis, kad minėti asmenys, vykstant policijos operacijai, galėtų pasišalint iš patalpų“, – pasakojo S. Briginas.
Įtariamųjų gali daugėti, tyrimas atliekamas dėl septynių nusikalstamų veikų.
Vienam asmeniui pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo organizavimo. Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje jis kaltinamas disponavimu akcizinėmis prekėmis.
Siekiant atlyginti galimą žalą valstybei, galimam turto konfiskavimui ar išplėstinio turto konfiskavimui užtikrinti, įtariamiesiems apribota nuosavybės teisė į kratų metu iš jų paimtas transporto priemones, rastas pinigines lėšas ir nekilnojamąjį turtą.
Įtariamiesiems, padariusiems šias nusikalstamas veikas, gali grėsti laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki dvidešimties metų.
