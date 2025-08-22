Pasieniečių operacijoje – cigaretės su baltarusiškomis banderolėmis ir didelės sumos grynųjų

Ketvirtadienio pavakarę Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai kartu su VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus pareigūnais, tikrindami turimą informaciją, Juodšilių kaime (Vilniaus r.) prieigose sustabdė automobilį „VW Crafter“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais, kurį vairavo 39-erių Lietuvos pilietis. Kartu automobilyje vyko kitas 35-erių lietuvis.
Patikrinus transporto priemonės krovinių skyrių, jame aptiktos kartoninės dėžės su baltais vienkartiniais indais.
Atliekant tolimesnį patikrinimą, šalia stovėjusiuose automobiliuose BMW su itališkais valstybinio numerio ženklais ir „Renault Master“ su lenkiškais valstybinio numerio ženklais VSAT pareigūnai aptiko 30 juodų maišų su cigaretėmis „Minsk 5“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškais akcizo ženklais.
Tęsiant procesinius veiksmus, buvo atlikta krata vieno iš lietuvių gyvenamojoje vietoje Vilniaus r. Čia pareigūnai aptiko ir paėmė 11 550 eurų bei 450 JAV dolerių grynaisiais. Kratos metu kitame šiam asmeniui priklausančiame automobilyje „Fiat Doblo“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais rasta 11 ryšulių cigarečių „NZ Gold“ ir 4 ryšuliai „Minsk Superlims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tikslus rūkalų kiekis dar nustatinėjamas.
Krata atlikta ir kito lietuvio gyvenamojoje vietoje Vilniaus r., kur pasieniečiai aptiko 2 000 eurų grynųjų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Sulaikytieji patalpinti į Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpas. Kontrabandinės cigaretės, pinigai ir automobiliai saugomi Vilniaus pasienio rinktinėje. Teismo sprendimu abiems sulaikytiesiems paskirtos kardomosios priemonės – suėmimas dviems savaitėms.
