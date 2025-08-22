Telefoninis teroristas rusiškai grasino sprogimu Vilniaus oro uoste

Kaip informuoja Policijos departamentas, rugpjūčio 21 d. apie 15 val. 16 min. į Vilniaus oro uosto informacijos centrą, paskambino rusiškai kalbantis vyriškis. Jis pranešė, kad Vilniuje, Rodūnios kel., Tarptautiniame Vilniaus oro uoste padėjo sprogmenį, kuris tuoj sprogs.
Patikrinus nurodytą objektą, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta.
Oro uosto darbas sutrikdytas nebuvo.
Policija ikiteisminio tyrimo kol kas nepradėjo, tik surinko medžiagą dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei, ypatingos svarbos subjektui ar valstybinės reikšmės objektui gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagalbos tarnybos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
grasinimaiVilniaus oro uostasSprogmenys
