Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Telefoninis teroristas rusiškai grasino sprogimu Vilniaus oro uoste

2025 m. rugpjūčio 22 d. 08:27
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai ieško telefoninio teroristo, kuris rusiškai grasino sprogimu Vilniaus oro uoste. Policija praneša, kad grasinimas buvo melagingas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip informuoja Policijos departamentas, rugpjūčio 21 d. apie 15 val. 16 min. į Vilniaus oro uosto informacijos centrą, paskambino rusiškai kalbantis vyriškis. Jis pranešė, kad Vilniuje, Rodūnios kel., Tarptautiniame Vilniaus oro uoste padėjo sprogmenį, kuris tuoj sprogs.
Patikrinus nurodytą objektą, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta.
Oro uosto darbas sutrikdytas nebuvo.
Policija ikiteisminio tyrimo kol kas nepradėjo, tik surinko medžiagą dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei, ypatingos svarbos subjektui ar valstybinės reikšmės objektui gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagalbos tarnybos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
grasinimaiVilniaus oro uostasSprogmenys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.