Panevėžio policija sučiupo keturis kvaišalų turėjusius vyrus

Penktadienį apie 20 val. Smėlynės gatvėje patikrinimo metu pas automobilio „Audi“ keleivį (gim. 1992 m.) buvo rastas folijos lankstinukas su galimai narkotine medžiaga. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo sulaikytas.
Kiek vėliau, 20 val. 50 min., Ukmergės gatvėje patikrinimo metu pas vyrą (gim. 1993 m.) buvo rasta suktinė su galimai narkotine medžiaga – marihuana. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo (nustatytas 1,90 prom. girtumas) sulaikytas.
Tą pačią dieną, 23 val. 17 min., Vilniaus gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, patikrinimo metu pas vaikiną (gim. 2003 m.) buvo rasta augalinės kilmės suktinė, galimai, su narkotine medžiaga marihuana. Jaunuolis buvo sulaikytas.
Naktį į šeštadienį, 04 val. 08 min. Marijonų gatvėje, patikrinus vyrą (gim. 1991 m.), buvo rastas folijos lankstinukas su baltos spalvos milteliais, galimai, narkotine medžiaga. Vyras buvo sulaikytas.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.