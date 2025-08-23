Žinios, kurios šviečia.
Širvintose policijai įkliuvo automobilį BMW vairavęs neblaivus karys

2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:40
Policijos pareigūnai Širvintose šeštadienio naktį pričiupo neblaivų prie automobilio vairo sėdusį karį, pranešė policija.
Anot teisėsaugos, pareigūnai, apie 1.18 val. patikrinę J. Janonio gatvėje sustabdyto automobilio BMW vairuotoją, nustatė, kad jį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus Lietuvos kariuomenės karys.
2001 metais gimusiam kariui patikrinimo metu pareigūnai nustatė lengvą girtumą (1,28 prom.).
Už nusižengimą kariui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.
