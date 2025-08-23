Širvintose policijai įkliuvo automobilį BMW vairavęs neblaivus karys

Anot teisėsaugos, pareigūnai, apie 1.18 val. patikrinę J. Janonio gatvėje sustabdyto automobilio BMW vairuotoją, nustatė, kad jį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus Lietuvos kariuomenės karys.
2001 metais gimusiam kariui patikrinimo metu pareigūnai nustatė lengvą girtumą (1,28 prom.).
Už nusižengimą kariui surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai.