Lietuvos dienaKriminalai

Sostinėje pavogtas 7 tūkst. eurų vertės automobilis

2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:58
Sostinėje vagys nuvarė 7 tūkst. eurų vertės automobilį „Citroen“.
Kaip pranešė policija, automobilis buvo pavogtas penktadienio popietę S. Grunau gatvėje. Nuostolis siekia 7 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
VilniusVagystėCitroen
