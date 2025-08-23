Orai
2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:58
Sostinėje pavogtas 7 tūkst. eurų vertės automobilis
2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:58
Sostinėje vagys nuvarė 7 tūkst. eurų vertės automobilį „Citroen“.
Kaip pranešė policija, automobilis buvo pavogtas penktadienio popietę S. Grunau gatvėje. Nuostolis siekia 7 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Vilnius
Vagystė
Citroen
