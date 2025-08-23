Žinios, kurios šviečia.
Lietuvos dienaKriminalai

Telšių rajone susidūrė trys automobiliai, vienas vairuotojas – neblaivus

2025 m. rugpjūčio 23 d. 10:28
Telšių rajone penktadienio vakarą susidūrė du lengvieji automobiliai ir sunkvežimis. Įvykio metu nukentėjo du žmonės.
Kaip pranešė policija, eismo nelaimė apie 22.13 įvyko kelio Šiauliai–Palanga 68 km, kuomet neblaivaus ir neturinčio teisės vairuoti vyro, gimusio 1993 metais, vairuojamas automobilis „Audi A6“, susidūrė su 1955 metais gimusio vyro vairuojamu sunkvežimiu „Scania R440“ ir vyro, gimusio 1983 metais, vairuojamu automobiliu „Subaru Forester“.
Eismo įvykio metu nukentėjo „Audi A6“ vairuotojas, kuris gydosi ambulatoriškai, ir „Subaru Forester“ vairuotojas, kuris dėl sužalojimų išvežtas į Klaipėdos universitetinę ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
