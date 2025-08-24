Žinios, kurios šviečia.
Sukčiai apmulkino jauną kaunietį ir iš jo išviliojo daugiau nei 30 tūkstančių eurų

2025 m. rugpjūčio 24 d. 09:44
Kaune sukčių auka tapęs jaunas vyras neteko daugiau nei 30 tūkstančių eurų.
Šeštadienio popietę į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 2003 m.), kuris pareiškė, kad rugpjūčio 18 d. apie 19 val. 34 min. Kaune, Karaliaus Mindaugo g., į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo žinutę, kurioje buvo nuoroda bei pasiūlymas užsidirbti pinigų.
Kitą dieną, pas pareiškėją į darbą atėjo du vyriškiai, kurie įkalbėjo skirtinguose bankuose pasiimti paskolas ir tokiu būdu rugpjūčio 19–22 d. iš vaikino išviliojo apie 30 100 eurų.
Gavus nukentėjusiojo pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
