Sukčiai apmulkino jauną kaunietį ir iš jo išviliojo daugiau nei 30 tūkstančių eurų

Šeštadienio popietę į Kauno apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 2003 m.), kuris pareiškė, kad rugpjūčio 18 d. apie 19 val. 34 min. Kaune, Karaliaus Mindaugo g., į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo žinutę, kurioje buvo nuoroda bei pasiūlymas užsidirbti pinigų.
Kitą dieną, pas pareiškėją į darbą atėjo du vyriškiai, kurie įkalbėjo skirtinguose bankuose pasiimti paskolas ir tokiu būdu rugpjūčio 19–22 d. iš vaikino išviliojo apie 30 100 eurų.
Gavus nukentėjusiojo pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.