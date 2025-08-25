Kruvinas Ukrainos karo pabėgėlių ir girtų lietuvių konfliktas Jonavos r.: po moters kaltinimų – pareigūnų veiksmai

Apie kaime kilusias muštynes policijai buvo pranešta tuoj po vidurnakčio, 0 val. 30 min.
Atskubėję pareigūnai išsiaiškino, kad muštynėse dalyvavo aštuoni asmenys.
Visi keturi muštynėse dalyvavę ukrainiečiai (gim. 2007, 2011, 2002 ir 2001 m.) buvo blaivūs.
To negalima pasakyti apie muštynėse dalyvavusius lietuvius.
Vyrui (gim. 1997 m.) buvo nustatytas 0,74 prom. girtumas, vyrui (gim. 1994 m.) – 2,64 prom. girtumas, vyrui (gim. 2001 m.) – 2,44 prom. girtumas, o moteriai (gim. 2003 m.) – 1,66 prom. girtumas.
Medikų pagalbos prireikė trim per muštynes nukentėjusiems lietuviams ir dviem užsieniečiams.
Visi jie patyrė nesunkius sužalojimus ir, suteikus pagalbą, buvo išleisti gydytis ambulatoriškai.
Įvykio aplinkybes tirti ėmusiems pareigūnams viena moteris pasakė, kad užsieniečiai gali turėti ginklų.
Pareigūnai atliko kratą gyvenamosiose patalpose, tačiau jokių ginklų nerado.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.
Pasak vietinių gyventojų, 17 Ukrainos karo pabėgėlių yra apgyvendinti šio kaimo mokykloje.
