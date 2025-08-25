Raseiniškiai stos prieš teismą dėl apgaulės parduodant prekes skelbimų portale

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad 2024 metų sausio mėnesį bendrininkai apgaule iš nepažįstamų žmonių, įtariama, įgijo įvairias sumas pinigų.
Tyrimo duomenimis, raseiniškiai nurodė vienam asmeniui įkelti skelbimus apie parduodamus daiktus viename skelbimų portale ar socialiniame tinkle.
Pirkėjai, susidomėję prekėmis ir norėdami jas įsigyti, pinigus pervesdavo į pardavėjų nurodomą sąskaitą, tačiau prekių negaudavo.
Pagal skelbimus buvo parduodami fotoaparatas, pjūklas, kavos aparatas, bėgimo takelis, siuvimo mašina, vairas, dronas, dulkių siurblys, projektorius ir bilietai į renginį. Parduodamų prekių sumos siekė nuo 50 iki 200 eurų.
Kaltinamieji, gavę pinigus į vieną sąskaitą, pinigus pervesdavo į kitą – vieno Nyderlandų banko sąskaitą, priklausančią J. S., o vėliau pastarasis dalį sumos pervesdavo savo bendrininkui į jo banko sąskaitą.
Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusieji pareiškė civilinių ieškinių daugiau nei 1000 eurų sumai.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą, arba laisvės atėmimą iki 3 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.
RaseiniaiprokuratūraTeismas
Rodyti daugiau žymių