Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Raseiniškiai stos prieš teismą dėl apgaulės parduodant prekes skelbimų portale

2025 m. rugpjūčio 25 d. 11:12
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje sukčiavimu kaltinami du raseiniškiai. 23-ejų J. S. ir 34-erių A. T. ne kartą teisti už sukčiavimus ir vagystes, jaunesnis kaltinamasis šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 2-ajame kalėjime.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai, atlikę ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad 2024 metų sausio mėnesį bendrininkai apgaule iš nepažįstamų žmonių, įtariama, įgijo įvairias sumas pinigų.
Tyrimo duomenimis, raseiniškiai nurodė vienam asmeniui įkelti skelbimus apie parduodamus daiktus viename skelbimų portale ar socialiniame tinkle.
Pirkėjai, susidomėję prekėmis ir norėdami jas įsigyti, pinigus pervesdavo į pardavėjų nurodomą sąskaitą, tačiau prekių negaudavo.
Pagal skelbimus buvo parduodami fotoaparatas, pjūklas, kavos aparatas, bėgimo takelis, siuvimo mašina, vairas, dronas, dulkių siurblys, projektorius ir bilietai į renginį. Parduodamų prekių sumos siekė nuo 50 iki 200 eurų.
Kaltinamieji, gavę pinigus į vieną sąskaitą, pinigus pervesdavo į kitą – vieno Nyderlandų banko sąskaitą, priklausančią J. S., o vėliau pastarasis dalį sumos pervesdavo savo bendrininkui į jo banko sąskaitą.
Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusieji pareiškė civilinių ieškinių daugiau nei 1000 eurų sumai.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą, arba laisvės atėmimą iki 3 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.
RaseiniaiprokuratūraTeismas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.