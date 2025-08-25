Už smurtą sulaikyti neblaivūs vyrai priešinosi policijai

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 13 val. 30 min., Trakų rajone, Lentvaryje, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,02 prom.) vyras (gim. 1992 m.) apgadino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato VPK tarnybinio automobilio „Volkswagen Transporter“ laikino sulaikymo kameros inventorių – įlenkė dureles ir įskėlė sėdynę.
Nuostolis nustatomas.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Surinkta medžiaga dėl turto sugadinimo.
Tos pačios dienos vakarą, apie 20 val. 50 min., Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,70 prom.) vyras (gim. 1968 m.) nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei jiems priešinosi.
Įtariamasis pristatytas į ligoninę.