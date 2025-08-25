Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaKriminalai

Už smurtą sulaikyti neblaivūs vyrai priešinosi policijai

2025 m. rugpjūčio 25 d. 08:04
Lentvaryje ir Vilniuje policijai priešinosi už smurtą artimoje aplinkoje sulaikyti neblaivūs vyrai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 13 val. 30 min., Trakų rajone, Lentvaryje, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,02 prom.) vyras (gim. 1992 m.) apgadino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato VPK tarnybinio automobilio „Volkswagen Transporter“ laikino sulaikymo kameros inventorių – įlenkė dureles ir įskėlė sėdynę.
Nuostolis nustatomas.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Surinkta medžiaga dėl turto sugadinimo.
Tos pačios dienos vakarą, apie 20 val. 50 min., Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,70 prom.) vyras (gim. 1968 m.) nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei jiems priešinosi.
Įtariamasis pristatytas į ligoninę.
LentvarisVilniusPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.