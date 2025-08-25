Už sukčiavimą ir dokumentų suklastojimą nuteistas klaipėdietis

Bylos medžiaga nustatyta, jog kaltinamasis turėdamas tikslą apgaule savo naudai išvengti turtinės prievolės kiekvieną mėnesį mokėti UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas, žinodamas, kad nevykdys sutartinių įsipareigojimų, pasinaudodamas rastos nukentėjusiojo žmogaus tapatybės kortelės duomenimis, 2024 m. vasario 26 d., būdamas tyrimo metu nenustatytoje vietoje, naudodamas interneto prieigą, telemarketingo būdu, t.y. tinklapyje www.tele2.lt suvesdamas nukentėjusiojo žmogaus duomenimis be jo žinios ir sutikimo ir taip prisistatydamas nukentėjusiojo vardu, pateikė paraišką sutarties sudarymui ir 2024 m. vasario 26 d. telefoninio pokalbio su UAB „Tele2“ operatore metu melagingai prisistatydamas nukentėjusiojo vardu su UAB „Tele2“ sudarė judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį paslaugų paketui su SIM kortele ir 50 GB laisvo interneto gavimui.
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, 2024 m. vasario 27 d., laikotarpiu nuo 12 val. iki 14 val., UAB „DPD Lietuva“ kurjeriui prisistačius UAB „Tele2“ judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį kaltinamojo nurodytu adresu, kurjeriui, nesupratusiam nusikalstamos veikos pobūdžio, pateikė telefone išsaugotos nukentėjusiojo asmens tapatybės kortelės fotonuotrauką, taip melagingai pristatydamas save nukentėjusiojo vardu ir judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje, eilutėje „kliento vardas, pavardė, parašas“ bei 2024 m. vasario 26 d. BDAR sutikime, eilutėje „Patvirtinu“ išgalvotu parašu pasirašė nukentėjusiojo vardu.
Tokiu būdu kaltinamasis, prisistatydamas svetimu vardu, suklastojo judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį bei 2024 m. vasario 26 d. BDAR sutikimą ir taip apgaule įgijo UAB „Tele2“ paslaugų paketą, laikotarpiu nuo 2024 m. vasario 26 d. iki 2024 m. spalio 28 d. nemokėdamas už paslaugas, išvengė 504,50 eurų vertės turtinės prievolės.
Kaltinamasis apklausiamas teisme savo kaltę pripažino ir nurodė, kad jis asmens tapatybės kortelę rado prie prekybos centro „Akropolis“. Ji priklausė kitam žmogui.
Kaltinamasis parašė į „Facebook“ grupę, kad rasta kortelė. Vėliau jam atsakė moteris, jie susitarė, kad kortelę gražins ir vyras grąžino kortelę. Bet tapatybės kortelės duomenis jis buvo nusifotografavęs, tad vėliau juos ir poanaudojo.
Kaltinamasis norėjo įsigyti telefoną iš „Tele2“, gavo kortelę su internetu. Jis sutartį su „Tele2“ pasirašė gyvai, kurjeris atvežė jam tą sutartį. Vyras sutartyje pasirašė svetimo žmogaus vardu ir pavarde, parašą išgalvojo.
Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus. Byloje nustatyta viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti ir viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė.
Taip pat teismas įvertino kitus kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis – nedirba, registruojasi Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kaltę viso proceso metu pripažino, į tai, kad jo sveikatos būklė sunki.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas kaltinamajam skyrė galutinę 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atidėjo 1 metams 3 mėnesiams, įpareigojant visą bausmės vykdymo laikotarpį: būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar gydymusi (sveikatos priežiūra), neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Taip pat nuosprendžiu nuspręsta nukentėjusiojo pareikštą civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti 179,17 eurų patirtai turtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui.
sukčiavimasnuosprendistelefonas
