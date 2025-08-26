Investavimo konsultantais apsimetusiais sukčiai patikėjęs vilnietis neteko 235 000 eurų – nukentėjo ne jis vienas

Į policiją šis didelės pinigų sumos netekęs vyras (gim. 1955 m.) kreipėsi pirmadienį.
Pareigūnams jis paaiškino, kad sausio 22 – liepos 29 d. Vilniuje, nenustatyto asmens ar asmenų pagalba, pasinaudojant nuotolinės pagalbos programine įranga, iš savo banko sąskaitų į fiktyvią investavimo platformą investavo apie 235 000 eurų.
„Investicijų“ atgauti nebegalėjęs vyras suprato tapęs sukčių auka ir kreipėsi į policiją.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Nuo sukčių skaudžiai nukentėjo ne tik šis vilnietis.
Pirmadienį į Šilalės rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1962 m.), kuris pareiškė, kad 2022 metais Šilalėje, į dvi skirtingas kompanijas, t. y. į vieną iš jų susijusią su kripto valiutomis, kitą – siekiančią padėti susigrąžinti pinigus, investavo ir apgaulės būdu prarado 28 000 eurų.
Tą pačią dieną į Vilniaus policiją kreipėsi moteris (gim. 1958 m.), kuri pranešė, kad rugpjūčio 19–21 d. Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 34 800 eurų.
Dėl šių atvejų taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai.
sukčiaiInvestavimasPolicija
Rodyti daugiau žymių