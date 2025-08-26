Iš Baltarusijos važiavusį lenką įklampino internete pirktas vairuotojo pažymėjimas

Penktadienio pavakarę tarnybą vykdę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų PKP tikrino iš Baltarusijos į Lietuvą vykstančių transporto priemonių ir asmenų dokumentus. Automobilį BMW 318i su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 19-os Lenkijos pilietis, važiavęs iš Baltarusijos.
Be kitų dokumentų, vairuotojas pasieniečiams pateikė ir neva Lenkijoje gautą vairuotojo pažymėjimą. VSAT pareigūnai suabejojo šio 2025-ųjų kovą jam išduoto, penkiolika metų galiojančio dokumento autentiškumu.
Kruopščiai ištyrę vairuotojo pažymėjimą specialiu prietaisu, pasieniečiai padarė prielaidą, kad jis – visiška klastotė. Jo apsauginis tinklelis, mikrotekstas, rekvizitai bei jų užpildymas atlikti lazeriniu spausdintuvu, UV apsaugos nėra, dokumentas pagamintas ne iš polikarbonato.
Lenkas VSAT pareigūnams prisipažino vairuotojo pažymėjimą pirkęs internetinėje svetainėje.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Užsienietis buvo sulaikytas ir atsidūrė Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpoje. Po apklausos jis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – užstatą.
Šiemet per mažiau kaip aštuonis mėnesius pasieniečiai sulaikė 154 suklastotus, įtariama, dokumentus: pasienyje su Baltarusija – 55, su Lenkija – 26, su Latvija – 31, su Rusija – 8, oro uostuose – 21. Daugiausia, 64, buvo vairuotojo pažymėjimų, taip pat 23 transporto priemonės registracijos pažymėjimai.
Pernai VSAT pareigūnai nustatė 303 padirbtus dokumentus: pasienyje su Baltarusija – 139, su Lenkija – 58, su Latvija – 21, su Rusija – 18, oro uostuose – 21, oro uostuose – 44. Kaip ir šiemet, tarp klastočių dominavo vairuotojo (145) ir transporto priemonės registracijos (67) pažymėjimai.
