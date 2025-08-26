Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Korgių lenktynės 2025
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:27
Vilniuje degė įmonės pastatas – gaisras sukeltas tyčia
2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:27
Savaitgalį Vilniuje degė įmonės administracinis pastatas. Kaip pranešė policija, pastatas buvo padegtas.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot policijos, gaisras šeštadienio rytą kilo Astikų gatvėje.
Jo metu apdegė pastato stogas ir sienos. Nuostolis nustatinėjamas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Vilnius
Gaisras
padegimas
Rodyti daugiau žymių