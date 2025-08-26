Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje degė įmonės pastatas – gaisras sukeltas tyčia

2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:27
Savaitgalį Vilniuje degė įmonės administracinis pastatas. Kaip pranešė policija, pastatas buvo padegtas.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot policijos, gaisras šeštadienio rytą kilo Astikų gatvėje.
Jo metu apdegė pastato stogas ir sienos. Nuostolis nustatinėjamas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
VilniusGaisraspadegimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.