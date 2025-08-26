Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Kriminalai

Vos prieš savaitę suremontuotą Girulių viešąjį tualetą be gailesčio nusiaubė vandalai

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:56
Lrytas.lt
Klaipėdos pajūrio gelbėtojai kreipiasi į visuomenę ir tikisi, kad atsilieps žmonės, žinantys, kas galėjo be gailesčio nusiaubti vos prieš savaitę suremontuotą Girulių viešąjį tualetą.
Žinia apie nusiaubtą tualetą pajūrio gelbėtojai pasidalino socialiniame tinkle „Facebook“.
„Labai liūdna, kad vasaros pabaigoje tenka dalintis ne gražiomis akimirkomis, o tokiais vaizdais…
Vos prieš savaitę sutaisytas Girulių viešasis tualetas šiandien vėl suniokotas. Sulaužyta įranga, išdaužytos plytelės, likusios tik nuolaužos…
Labai prašome – jeigu kas nors matė ar žino, kas galėjo taip pasielgti, pasidalinkite informacija su mumis. Kiekviena detalė mums gali padėti sustabdyti tokius veiksmus.
Saugokime tai, kas sukurta visiems“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rugpjūčio 26 d. parašė „BĮ Klaipėdos paplūdimiai“.
Gelbėtojai taip pat pasidalino ir nusiaubto viešojo tualeto vaizdais.
