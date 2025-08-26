Vos prieš savaitę suremontuotą Girulių viešąjį tualetą be gailesčio nusiaubė vandalai

Žinia apie nusiaubtą tualetą pajūrio gelbėtojai pasidalino socialiniame tinkle „Facebook“.
„Labai liūdna, kad vasaros pabaigoje tenka dalintis ne gražiomis akimirkomis, o tokiais vaizdais…
Vos prieš savaitę sutaisytas Girulių viešasis tualetas šiandien vėl suniokotas. Sulaužyta įranga, išdaužytos plytelės, likusios tik nuolaužos…
Labai prašome – jeigu kas nors matė ar žino, kas galėjo taip pasielgti, pasidalinkite informacija su mumis. Kiekviena detalė mums gali padėti sustabdyti tokius veiksmus.
Saugokime tai, kas sukurta visiems“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rugpjūčio 26 d. parašė „BĮ Klaipėdos paplūdimiai“.
Gelbėtojai taip pat pasidalino ir nusiaubto viešojo tualeto vaizdais.