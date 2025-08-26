Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Žiniasklaida: autobuse Vilniuje sulaikytas Rusiją šlovinęs bei keleivius gąsdinęs vyras

2025 m. rugpjūčio 26 d. 19:38
Antradienio vakarą Vilniuje buvo sulaikytas autobuse žmones gąsdinęs bei viešai Rusiją šlovinęs vyras, skelbia naujienų portalas „Delfi“.
Portalo duomenimis, incidentas apie 18 val. įvyko 4G maršruto autobuse, važiavusiame Šeimyniškių gatve Žirmūnų link. Pasak liudininkų, Lvivo stotelėje į autobusą įlipo du vyrai. Vienas iš jų ėmė rusiškai kabinėtis prie keleivių, reikalavo nežiūrėti, nuleisti akis, galiausia rusiškai ėmė rėkti „Šlovė Rusijai“.
Kaip skelbia portalas, vyras atrodė apsvaigęs nuo narkotikų. Jį mėginusiems raminti žmonėms vyras grasino pipirinėmis dujomis.
Nurodoma, jog vyras policijos pareigūnų buvo sulaikytas stotelėje prie Tuskulėnų rimties parko. Pas jį buvo rastas dujų balionėlis.
Vyrui gresia atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą.
