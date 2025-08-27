Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Girtos vairuotojos BMW Vilniuje rėžėsi į „Ford“ – nuo stalo pakilo prieš 4 val., bet vis tiek pūtė virš 2 prom.

2025 m. rugpjūčio 27 d. 09:06
Lrytas.lt
Vilniuje antradienio vakarą girta vairuotoja sukėlė avariją, per kurią žmonės nenukentėjo, tačiau buvo apgadinti du automobiliai. Avarijos kaltininkė sakė, kad alkoholį gėrė prieš 4 valandas, o į policijos alkotesterį pripūrė daugiau nei 2 prom.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 26 d. apie 21 val. 05 min. Vilniuje, Šeimyniškių g., automobilis BMW, vairuojamas girtos moters (gimusi 1992 m.), susidūrė su automobiliu „Ford“, vairuojamu kitos moters (gimusi 1991 m.).
Aiškėja, kad automobilio „Ford“ vairuotoja pagalbos telefonu paskambino apie 20 val. 26 min. Moteris sakė, kad Šeimyniškių g., stovint sankryžoje ties Slucko g., į jos automobilį atsitrenkė automobilis BMW, kurio vairuotoja nenori pildyti eismo įvykio deklaracijos, todėl reikia policijos pareigūnų.
Atvykę policijos patruliai iš karto įtarė, jog BMW vairuotja gali būti girta – nuo jos sklido alkoholio kvapas.
Paklausta ar vartojo alkoholį, moteris sakė, kad gėrė prieš 4 valandas. 
Paprašyta papūsti į alkotesterį, pirmu pūtimu BMW vairuotoja pripūtė 2,34 prom., po 15 minučių antru pūtimu – 2,31 prom.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. BMW vairuotojai be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasgirta moterisVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.