Girtos vairuotojos BMW Vilniuje rėžėsi į „Ford“ – nuo stalo pakilo prieš 4 val., bet vis tiek pūtė virš 2 prom.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 26 d. apie 21 val. 05 min. Vilniuje, Šeimyniškių g., automobilis BMW, vairuojamas girtos moters (gimusi 1992 m.), susidūrė su automobiliu „Ford“, vairuojamu kitos moters (gimusi 1991 m.).
Aiškėja, kad automobilio „Ford“ vairuotoja pagalbos telefonu paskambino apie 20 val. 26 min. Moteris sakė, kad Šeimyniškių g., stovint sankryžoje ties Slucko g., į jos automobilį atsitrenkė automobilis BMW, kurio vairuotoja nenori pildyti eismo įvykio deklaracijos, todėl reikia policijos pareigūnų.
Atvykę policijos patruliai iš karto įtarė, jog BMW vairuotja gali būti girta – nuo jos sklido alkoholio kvapas.
Paklausta ar vartojo alkoholį, moteris sakė, kad gėrė prieš 4 valandas.
Paprašyta papūsti į alkotesterį, pirmu pūtimu BMW vairuotoja pripūtė 2,34 prom., po 15 minučių antru pūtimu – 2,31 prom.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. BMW vairuotojai be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
