Į pavežėjo automobilį įkrovęs lagaminą su narkotikais kaunietis kalės 10 metų

Bylos duomenimis, 2024 m. vasarį Kaune, degalinėje, vyras įkrovė lagaminą su daugiau nei 10 kg vakuumuotų kanapių į vienos gerai žinomos tarptautinės pavežėjimo paslaugos automobilio bagažinę. Narkotinės medžiagos buvo supakuotos į tris atskirus plastikinius paketus. Didžiausiame jų – beveik 5 kg kanapių su daugiau nei 15 % psichoaktyvios medžiagos tetrahidrokanabinolio.
Tyrimo duomenimis, įmonės pavežėjas tą rytą gavo užsakymą važiuoti į degalinę. Nuvykus į vietą, atėjo vyras, kuris nurodė, kad reikia sustoti prie degalinės, o po to važiuoti nurodytu adresu.
Privažiavus degalinę, nuteistasis išlipo, kažkur nuėjo, po to grįžo su lagaminu, kurį įdėjo į bagažinę.
Praėjus vos kelioms minutėms, automobilis buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kurie apžiūros metu lagamine aptiko ir paėmė narkotines medžiagas.
Nustatyta, kad vyras be tikslo platinti laikė narkotines medžiagas ir savo gyvenamojoje vietoje Kaune. Per kratą pareigūnai maišelyje rado dar 8,5 g kanapių.
Teismas pripažino kaunietį kaltu. Jam paskirta galutinė 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
