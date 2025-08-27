Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Policija ieško Vilniuje keturis kartus svetimus pinigus iš bankomato paėmusio vyro

2025 m. rugpjūčio 27 d. 15:00
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.).
Šių metų rugpjūčio 16 d. nuo 19 val. 35 min. iki 19 val. 55 min. buvo atliktos keturios neteisėtos pinigų išėmimo operacijos iš bankomato, Gedimino pr., Vilniuje, t. y. buvo išgryninta 880 eurų.
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukose užfiksuotą vyrą, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Toma Gaigalaite, tel. +370 698 53704, el. paštu toma.gaigalaite@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
