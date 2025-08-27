Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus policija tiria vaiko teisių specialistų pranešimą dėl galimo smurto prieš nepilnametę

2025 m. rugpjūčio 27 d. 09:54
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi vaiko teisių specialistų pranešimą, dėl galimo moters smurto prieš dukrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugpjūčio 26 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad dar rugpjūčio 22 d. apie 0 val. 5 min. Vilniuje, namuose, moteris (gimusi 1983 m.) galimai smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2008 m.).
Apie galimą moters smurtą prieš dukrą policijai pranešė vaiko teisių specialistai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojesmurtas prieš vaikąVilnius
