Kalvarijos savivaldybėje vilkiko vairuotojas įpūtė 2,42 prom., o traktorininkas Zarasų rajone – 2,26 prom.

Apie 16 val. 20 min. Kalvarijos savivaldybės, Trakėnų kaime, Muitinės gatvėje, vilkiką „MAN“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1962 m.), kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,42 prom.
Sunkvežimis buvo išgabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Analogiškas ikiteisminis tyrimas buvo pradėjo ir Zarasų rajono policijos komisariato pareigūnai.
Šiame rajone, Dusetų seniūnijoje 19.00 val. neblaivus (nustatytas 2,26 prom. neblaivumas) vyras vairavo traktorių MTZ.
