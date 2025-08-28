Neįgalią moterį prostitucijai išnaudoję sutuoktiniai išgirdo nuosprendį - jie moterį grasino nužudyti ir užkasti

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Bylos duomenimis, sutuoktiniai, veikdami bendrininkų grupėje ir siekdami pasipelnyti, išnaudojo socialiai pažeidžiamą, negalią turinčią moterį prostitucijai.
Pasitelkę apgaulę, fizinį ir psichologinį smurtą, jie gabeno nukentėjusiąją po įvairius miestus – Klaipėdą, Marijampolę, Alytų, – kur išnuomotuose butuose ar viešbučiuose ją prievarta vertė teikti seksualines paslaugas klientams. Už šias paslaugas gautus pinigus pasiimdavo nuteistoji.
Nukentėjusioji buvo nuolat stebima, kontroliuojama, nustatyti atvejai, kai siekiant paveikti nukentėjusios valią, jai buvo sugirdytos narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Byloje užfiksuotas epizodas, kai bendrininkai, sužinoję, kad auka slapta prašė pagalbos, ją nusivežė į laukus prie Marijampolės, kur vienas iš jų tampė moterį už plaukų grasino nužudyti ir užkasti.
Nustatyta, kad marijampoliečiai neteisėtai laikė ir gabeno didelį kiekį psichotropinių medžiagų – stiprų stimuliantą „kristalą“ ir sintetinius kanabinoidus.
Vengdami policijos patikrinimo, narkotikus jie bandė išmesti per automobilio langą, tačiau šios medžiagos vėliau buvo rastos ir paimtos policijos pareigūnų.
Teismas pripažino bendrininkus kaltais pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 147 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį ir 260 straipsnio 2 dalį ir skyrė griežtas laisvės atėmimo bausmes – 8 metus moteriai ir 9 metus vyrui. Teismas abu nuteistuosius pripažino recidyvistais.
Teismas taip pat iš dalies tenkino nukentėjusios civilinį ieškinį ir iš kaltinamųjų solidariai priteisė 12 tūkst. eurų neturtinei žalai.
Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
