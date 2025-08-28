Neteisėta dviejų nepaliečių kelionė į Vakarus nutrūko prie Kučiūnų parduotuvės

Trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai gavo informacijos apie Kučiūnų kaime (Lazdijų r.), netoli nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos, pastebėtus du svetimšalius.
Netrukus Kalvarijos pasieniečiai prie kaimo parduotuvės sulaikė du užsieniečius.
Kelioninius krepšius su asmeniniais daiktais vyrai turėjo, o asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvoje bei Šengeno erdvėje suteikiančių dokumentų – ne. Jie prisistatė 28-erių ir 43-ejų Nepalo piliečiais.
VSAT pareigūnai juos sulaikė ir pristatė į Kalvarijos pasienio užkardą, o vėliau – į VSAT Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje.
Preliminariais duomenimis, šie sulaikytieji iš savo šalies nuskrido į Baltarusiją. Iš jos, neteisėtai perėję valstybės sieną, jie įsibrovė į Latviją. Manoma, kad pasinaudodami gabentojo paslaugomis, atėjūnai iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių.
Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais atlikus visus formalumus, neteisėti migrantai gali būti perduoti Latvijos pasieniečiams.
Tokie užsieniečiai, neteisėtai patekę į Latviją, neretai grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų iš jos toliau į Vakarus braunasi ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais keliauja ir maršrutiniais autobusais, net traukiniais ar pavežėjų automobiliais.
Dalis atėjūnų, kuriuos pasienyje su Baltarusija sulaiko Latvijos pasieniečiai, ten pasiprašo prieglobsčio. Tačiau prasidėjus prašymų nagrinėjimo procedūroms, sprendimų nelaukia. Suplanavę iš anksto, jie neteisėtai sprunka iš Latvijos ir mėgina per Lietuvą bei Lenkiją nuvykti į Vakarų Europos valstybes, dažniausiai Vokietiją.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
