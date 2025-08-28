Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Pasvalio ir Radviliškio rajonuose – pinigų vagystės iš namų

2025 m. rugpjūčio 28 d. 10:23
Lrytas.lt
Trečiadienį policija gavo du pranešimus apie pinigų vagystes iš namų.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie 15 val. į policiją kreipėsi Pasvalio rajone, Valmonių kaime, gyvenanti moteris (gim. 1940 m.).
Ji pranešė, kad po pažįstamo vyro apsilankymo, namuose pasigedo 9320 eurų.
Policija taip pat gavo pranešimą, kad Radviliškio rajone, Šeduvoje, patekus į moters, gim. 1954 m., gyvenamąjį namą, pavogta 30 eurų ir aukso dirbiniai.
Turtinė žala – 865 eurai.
Tą pačią dieną patekus į kitos moters, gim. 1933 m., namus, pavogta 1000 eurų.
Dėl vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Pasvalio rajonasRadviliškio rajonasvagystės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.