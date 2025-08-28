Pasvalio ir Radviliškio rajonuose – pinigų vagystės iš namų

Apie 15 val. į policiją kreipėsi Pasvalio rajone, Valmonių kaime, gyvenanti moteris (gim. 1940 m.).
Ji pranešė, kad po pažįstamo vyro apsilankymo, namuose pasigedo 9320 eurų.
Policija taip pat gavo pranešimą, kad Radviliškio rajone, Šeduvoje, patekus į moters, gim. 1954 m., gyvenamąjį namą, pavogta 30 eurų ir aukso dirbiniai.
Turtinė žala – 865 eurai.
Tą pačią dieną patekus į kitos moters, gim. 1933 m., namus, pavogta 1000 eurų.
Dėl vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Pasvalio rajonasRadviliškio rajonasvagystės
