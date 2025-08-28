Sukčių aukomis vilnietė ir klaipėdietė – neteko namuose laikytų pinigų

Vilniuje į policiją kreipusis moteris (gim. 1948 m.) pranešė, kad antradienį, apie 10 val. 45 min., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 5 000 eurų.
Pinigus vilnietė atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Klaipėdoje į policiją kreipėsi 1956 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad trečiadienį jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais (kalbėjo rusų kalba), apgaulės būdu išviliojo 8000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.