Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Sukčių aukomis vilnietė ir klaipėdietė – neteko namuose laikytų pinigų

2025 m. rugpjūčio 28 d. 11:00
Lrytas.lt
Trečiadienį į policiją kreipėsi sukčių aukomis tapusios: vilnietė ir klaipėdietė – abi neteko namuose laikytų pinigų.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniuje į policiją kreipusis moteris (gim. 1948 m.) pranešė, kad antradienį, apie 10 val. 45 min., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 5 000 eurų.
Pinigus vilnietė atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Klaipėdoje į policiją kreipėsi 1956 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad trečiadienį jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais (kalbėjo rusų kalba), apgaulės būdu išviliojo 8000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
sukčiaiVilniusKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.