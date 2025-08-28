Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus rajone į medį rėžėsi kontrabandines cigaretes vežęs BMW – nelegalaus krovinio vertė viršijo 18 000 eurų

2025 m. rugpjūčio 28 d. 11:46
Lrytas.lt
Trečiadienį vakare Vilniaus rajone į avariją pateko kontrabandines cigaretes vežęs automobilis.
Apie Rudaminos seniūnijoje, Pyšnios viensėdyje pastebėtą nuo kelio nuvažiavusį ir į pakelės medį atsitrenkusį automobilį BMW policijai buvo pranešta 20 val. 40 min.
Avariją patyrusio automobilio bagažinėje buvo rastos septynios kartoninės dėžės su 3 500 pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Rastų cigarečių vertė – 18 165 eurai.
Dėl neteisėto disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
