Per patikrą klaipėdiečio automobilyje rastas kastetas ir dvi beisbolo lazdos

Šis tyrimas pradėtas po vieno klaipėdiečio automobilio patikros.
Automobilį „Audi“, kurį vairavo 1972 m. gimęs vyras, pareigūnai ketvirtadienį 09.25 val. sustabdė taikos prospekte.
Policininkams vairuotojo elgesys sukėlė įtarimų, todėl buvo nuspręsta patikrinti automobilio saloną ir bagažinę.
Per patikrą rankinėje buvo rastas kastetas, o automobilio salone – du daiktai, panašūs į beisbolo lazdas.
Šie radiniai buvo perduoti ekspertams ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Tas, kas neteisėtai įgijo ar nešiojo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą daiktą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.