Prienų rajone padegtas ūkinis pastatas ir pradurtos kieme stovėjusio automobilio padangos

Į policiją moteris (gim. 1979 m.) kreipėsi 23 val. 50 min.
Ji pranešė, kad Veiverių miestelyje, kilus gaisrui apdegė ūkinio pastato durys, taip pat buvo pradurtos kieme stovėjusio „VW Golf“ trys padangos.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai įtaria padegimą, nes kitų techninių priežasčių, dėl kurių galėjo kilti gaisras, įvykio vietoje nenustatė.
Pradėtas aplinkybių patikslinimas ikiteisminiam tyrimui dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Prienų rajonasGaisrasPadangos
