Rusakalbiai sukčiai iš vilnietės išviliojo 20 000 eurų – nukentėjo ne ji viena

Penktadienį į policiją kreipusis moteris pranešė, kad rugpjūčio 26–28 d. jai būnant namuose paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais apsišaukėliai iš jais patikėjusios moters išviliojo solidžią pinigų sumą.
Pareiškime policijai vilnietė nurodė patyrusi 20 000 eurų žalą.
Šį pareiškimą gavę policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Tą pačią dieną Vilniaus policija gavo dar dviejų nuo sukčių nukentėjusių moterų pareiškimus.
Vilniuje gyvenanti moteris (gim. 1940 m.) pranešė, kad rugpjūčio 25 d. nuo 11 val. 50 min. iki 15 val. 32 min., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 6 900 eurų.
Į policiją kreipėsi ir vilnietė (gim. 1954 m.), iš kurios banko sąskaitos sukčiai pasisavino 4 590 eurų.
Dėl sukčiavimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.