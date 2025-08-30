Teismas nusprendė, kad Regioninės Mažeikių ligoninės vadovas S. Kaktys iš pareigų atšauktas teisėtai

S. Kaktys Telšių apylinkės teismo prašė pripažinti 2024 m. gegužę priimtą darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, priteisti su tuo susijusias išmokas ir 10 tūkst. eurų neturtinę žalą. Grąžinti į eitas pareigas 69 metų ieškovas neprašė.
Buvęs ligoninės vadovas teisme ginčijo savo atleidimą, kuris buvo pagrįstas sprendimu, jog jis, eidamas vadovo pareigas, galimai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą.
Teismas konstatavo, kad VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo dalyviai turėjo pagrindą pripažinti, kad vadovas pažeidė minėto įstatymo nuostatas ir tai padarė šiurkščiai, o tai sudarė objektyvų, viešuoju interesu pagrįstą pagrindą atšaukti įstaigos vadovą iš pareigų.
Teismo manymu, minėtas atšaukimas atitiko Darbo kodekse nustatytą dalininkų diskreciją atšaukti vadovą.
Regioninės Mažeikių ligoninės dalininkai yra Sveikatos apsaugos ministerija ir Mažeikių rajono savivaldybė.
Mažeikių rajono savivaldybė teigė, kad ligoninės dalininkai pagrįstai sprendė dėl direktoriaus atšaukimo, remdamiesi nustatytu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo šiurkščiu pažeidimu, nes buvęs vadovas S. Kaktys skyrė sau finansinę naudą, pasirašydamas įsakymus dėl lėšų išmokėjimo sau pačiam, nesilaikydamas nusišalinimo pareigos, todėl pagrįstai buvo spręsta dėl pasitikėjimo praradimo.
Mažeikių rajono savivaldybė sako, kad šis sprendimas patvirtina, kad įstaigų vadovai privalo laikytis teisinių bei etikos standartų, o steigėjai turi teisę atsakingai reaguoti į jų pažeidimus.
S. Kaktys su šiuo Telšių apylinkės teismo sprendimu nesutiko ir jį apskundė.
Telšių apylinkės teismo pirmininko patarėja Kristina Videikienė Eltai teigė, kad sprendimas neįsiteisėjo. Pasak jos, buvo gautas S. Kakčio apeliacinis skundas, jį turėtų nagrinėti Šiaulių apygardos teismas.
Regioninei Mažeikių ligoninei laikinai vadovauja Daiva Jurkūnienė.
Gydytojo išsilavinimą turintis S. Kaktys 1996–2000 metais ėjo Seimo nario pareigas, 1999–2000 metais buvo Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministru.
S. Kaktys buvo teisiamas vadinamoje „Mažeikių naftos“ byloje, vėliau ją teismas nutraukė dėl senaties. Šioje byloje buvęs savivaldybių ir valdymo reformų ministras S. Kaktys, susisiekimo ministras Rimantas Didžiokas ir ūkio viceministras Antanas Bartulis buvo kaltinami piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir tarnybinių įgaliojimų viršijimu parafuojant ir pasirašant 1999 metais sutartis su JAV bendrove „Williams International Company“ dėl bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijų pardavimo ir šios teisės valdyti šią įmonę perdavimo.
2018 m., būdamas ligoninės gydytoju ir Mažeikių rajono tarybos nariu, S. Kaktys, vairuodamas automobilį, mirtinai sužalojo iš mokyklinio autobuso išlipusį ir namo ėjusį vaiką.
Lietuvos teismo medicinos ekspertizės centras vėliau pateikė išvadą, kad S. Kaktys zonoje, kurioje leidžiama važiuoti 90 km/h greičiu, važiavo 149 km/h greičiu. Vėliau teismas atleido vairuotoją nuo atsakomybės, jis susitaikė su žuvusio berniuko tėvais.
