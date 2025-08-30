Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus apskritį „atakavo“ iš Baltarusijos pakilę oro balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis Policija gavo net septyniolika pranešimų

2025 m. rugpjūčio 30 d. 10:10
Lrytas.lt
Naktį į šeštadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo net septyniolika pranešimų apie pastebėtus oro balionus su gabenamu kroviniu.
Šie balionai skrido iš Baltarusijos pusės.
Paaiškėjo, kad tai buvo kontrabandininkų balionų antskrydis – jais buvo gabenamos cigaretės.
Pranešimai apie pastebėtus oro balionus policijai iki paryčių plaukė iš Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonų.
Aštuoni iš 17 gautų pranešimų pasitvirtino.
Nurodytose vietose buvo rasti oro balionai su kontrabandinių cigarečių kroviniu.
Kiekvienas oro balionas gabeno apie 1500 pakelių cigarečių.
Rastos kontrabandinės cigaretės buvo perduotos VSAT pareigūnams.
