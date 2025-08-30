Šie balionai skrido iš Baltarusijos pusės.
Paaiškėjo, kad tai buvo kontrabandininkų balionų antskrydis – jais buvo gabenamos cigaretės.
Pranešimai apie pastebėtus oro balionus policijai iki paryčių plaukė iš Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonų.
Aštuoni iš 17 gautų pranešimų pasitvirtino.
Nurodytose vietose buvo rasti oro balionai su kontrabandinių cigarečių kroviniu.
Kiekvienas oro balionas gabeno apie 1500 pakelių cigarečių.
Rastos kontrabandinės cigaretės buvo perduotos VSAT pareigūnams.
