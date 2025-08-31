Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Saugumo kodas
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. rugpjūčio 31 d. 21:56
„Aš iš „Panelės“ žurnalo“: policininkas ėmėsi ir erotikos fotografo, ir ginekologo darbo
Atsukam laiką
2025 m. rugpjūčio 31 d. 21:56
Lrytas Premium nariams
„Daug ko iš to žmogaus galima buvo tikėtis, tačiau tokio dalyko net susapnuoti negalėjome“, – 2004-ųjų sausį „Lietuvos rytui“ teigė buvę Kauno policijos pareigūno 35 metų Vyto Kuklio bendradarbiai.
Daugiau nuotraukų (1)
Žurnalas Panelė
Atsukam laiką
Lrytas Premium
Rodyti daugiau žymių