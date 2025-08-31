Alytaus rajono miške nuo peiliu ginkluoto užpuoliko nukentėjęs vyras gydomas ligoninėje

Šis vyras dėl patirtų sužalojimų 10 val. 40 min. buvo atvežtas ir gydymui paguldytas į Alytaus ligoninę.
Nukentėjusysis paaiškino, kad tą pačią dieną apie 8 val. 40 min. jį miške peiliu sužalojo nepažįstamas asmuo.
Policija surado įtariamąjį (gim. 1983 m.), pas kurį rado ir paėmė dėžutę su galimai narkotinėmis medžiagomis.
Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į Alytaus apskr. VPK ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Alytaus rajonaspeilismiškas
Rodyti daugiau žymių