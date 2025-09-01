Į Marijampolės kalėjimą permestas paketas pateko į pareigūnų rankas

Sekmadienį, apie 11.20 val., tikrinant prieigas prie pataisos namų išorinės sienos, prie penkto apsaugos posto, tarp transporto aikštelėje esančių garažų ir išorinės kalėjimo apsauginės tvoros, ant žemės buvo rastas juodos spalvos paketas.
Paketas buvo pristatytas į budėtojų dalį.
Jį išardžius viduje rasta 6 mobiliojo ryšio telefonai „Samsung“, 1 mobiliojo ryšio telefonas „L8Star“, 1 modemas „ZTE“ bei 10 SIM kortelių „Labas“.
Marijampolės kalėjimas
