Į Marijampolės kalėjimą permestas paketas pateko į pareigūnų rankas

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:07
Bandymas permesti draudžiamus daiktus į Marijampolės kalėjimą nepavyko.
Sekmadienį, apie 11.20 val., tikrinant prieigas prie pataisos namų išorinės sienos, prie penkto apsaugos posto, tarp transporto aikštelėje esančių garažų ir išorinės kalėjimo apsauginės tvoros, ant žemės buvo rastas juodos spalvos paketas.
Paketas buvo pristatytas į budėtojų dalį.
Jį išardžius viduje rasta 6 mobiliojo ryšio telefonai „Samsung“, 1 mobiliojo ryšio telefonas „L8Star“, 1 modemas „ZTE“ bei 10 SIM kortelių „Labas“.
