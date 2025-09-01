Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Klaipėdos policija sučiupo tris nepilnamečius, įtariamus apvogus kelias vaistines

2025 m. rugsėjo 1 d. 14:54
Lrytas.lt
Klaipėdos policija praneša operatyviai atskleidusi naktį iš sekmadienio į pirmadienį įvykdytas vagystes iš vaistinių. Pasak policijos, vagystėmis įtariami trys nepilnamečiai.
Kaip rašoma Klaipėdos apskrities VPK pranešime, rugsėjo 1 d. nuo 2 val. 31 min. iki 4 val. 57 min. buvo gauti pranešimai dėl galimų įsibrovimų į dvi Klaipėdoje, Taikos pr. ir dvi Vingio g. esančias vaistines.
Žala ir kas pavogta – tikslinama.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių, dėl dar vieno atvejo Klaipėdoje, Vingio g. – tikslinamos aplinkybės.
Klaipėdos pareigūnai nustatė tris galimai nusikalstamą veiką įvykdžiusius nepilnamečius. Vykdomi ikiteisminiai tyrimai, įvykių aplinkybės tikslinamos.
