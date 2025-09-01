Latvijoje gyvenančio uzbeko „verslo planas“ neišdegė: sučiuptas ir vairuotojas, ir jo keleiviai iš Irano

Šeštadienio rytą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Kalnių kaimu (Kalvarijos sav.) pastebėjo automobilį „Toyota Yaris“ su latviškais valstybinio numerio ženklais. Įtarę, kad juo gali būti gabenami neteisėti migrantai, pasieniečiai nusprendė automobilį sustabdyti ir patikrinti.
Tojotą vairavo 26-erių Uzbekijos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Latvijoje. Jis vežė keturis keleivius, moterį ir tris vyrus. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad šis ketvertas neturi jokių dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į ES.
Vairuotoją ir neteisėtus migrantus VSAT pareigūnai sulaikė. Keturi svetimšaliai prisistatė Irano piliečiais, jiems esą nuo 19 iki 58 metų.
Pirminiais duomenimis, Uzbekijos pilietis juos gabeno iš Latvijos, į kurią atėjūnai įsibrovė iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną. Kaip dažnai būna tokiais atvejais, pasinaudodami gabentojo paslaugomis, jie iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių.
Apklausiamas vairuotojas pasieniečiams prisipažino, kad už jų nugabenimą iš Latvijos iki Lenkijos sienos jis turėjęs gauti 1 000 eurų atlygį.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Į neteisėtą žmonių gabenimą įsitraukęs Uzbekijos pilietis atsidūrė areštinėje. Sekmadienį teismas jam skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Neteisėti migrantai apgyvendinti viename iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Artimiausiu metu, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikus visus formalumus, jie bus perduoti Latvijos pasieniečiams.
