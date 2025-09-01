Vilkaviškyje policininkams pasipriešino sulaikomas vyras – pareigūnams prireikė medikų pagalbos

Apie 22 val. 7 min. Vilkaviškyje, Aušros g., sulaikomas vyras (gim. 1989 m.) nevykdė policijos teisėtų reikalavimų, vengė dalinės apžiūros (įtariama, kad asmuo disponavo narkotinėmis medžiagomis) bei aktyviais veiksmais priešinosi dviems Vilkaviškio r. PK pareigūnams.
Pareigūnai, suteikus med. pagalbą ligoninėje, išleisti gydytis ambulatoriškai.
Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į Marijampolės apskr. VPK ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilkaviškisPolicijapasipriešinimas
