11-metis vilnietis tėčiui pasiskundė, kad patėvis smurtauja – situaciją aiškintis pradėjo vaiko teisės ir policija

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 1 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad dar rugpjūčio 25 d. Vilniuje, namuose, vyras (gim. 1988 m.) galimai smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2014 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Apie galimą smurtą prieš vaiką vaiko teisių specialistus informavo berniuko tėtis. Jis pasakojo, kad su žmonayra išsiskyręs, vaikas gyvena su motina.
Savaitgalį sūnus buvo pas tėtį, tačiau kai atėjo laikas važiuoti atgal pas mamą, berniukas atsisakė tai daryti.
Vaikas tvirtino, kad namo nenori, nes prieš jį smurtauja patėvis.
Berniuko tėtis apie situaciją informavo vaiko teisių specialistus, šie pranešė policijai. Gavę pranešimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme pavyktų įrodyti smurtavusio vyro kaltę, jam grėstų viešieji darbais arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
