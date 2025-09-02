Garsiam vaikų tvirkintojui iš Kauno – nelinksmas antradienio rytas: konvojaus pareigūnai pristatė į kalėjimą

Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
„Šiandien jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą“, – apie liūdnai pagarsėjusį 48 metų kaunietį, kuriam anksčiau vis pasisekdavo likti laisvėje, pranešė O.Vaitkevičienė.
Lrytas žiniomis, A. Ulvidas nuvežtas į Kauno kalėjimą.
Nuosprendis įsiteisėjo rugpjūčio 28 dieną, Kauno apygardos teismui atmetus A. Ulvido skundą dėl šių metų balandžio 9-osios Kauno apylinkės teismo nuosprendžio, pagal kurį jis už grotų pasiųstas 2 metams ir 5 mėnesiams.
Šioje byloje nukentėjusiomis yra pripažinta 11 mergaičių.
Kauno apylinkės teisme šįmet buvo nagrinėjamos dar trys baudžiamosios bylos, kuriose A. Ulvidas kaltinamas nepilnamečių tvirkinimu. Vienoje jų, pačioje didžiausioje, buvo paskelbtas dar griežtesnis nuosprendis.
Nuosprendis – 309 lapuose
Didžiausioje byloje nukentėjusiomis buvo pripažintos net 25 paauglės.
Kauno apylinkės teismas joje A. Ulvidą pripažino kaltu ir skyrė subendrintą realaus 6 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Kaltinimai A. Ulvidui buvo pareikšti ir dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dėl to jis taip pat pripažintas kaltu.
Iš viso byloje inkriminuoti 33 nusikalstamų veikų epizodai, o nuosprendžio apimtis sudaro net 309 lapus.
Šį verdiktą A. Ulvidas taip pat apskundė. Jei skundas bus atmestas ir nuosprendis įsiteisės, jo buvimo kalėjime laikas gerokai pailgės.
Nukentėjusiųjų – per 40
Dar vienoje byloje, kurioje nukentėjusiais pripažinti 4 nepilnamečiai, A. Ulvidas birželio pradžioje buvo išteisintas – Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Meškauskienė patikėjo tvirkintojo aiškinimais, jog jis nežinojo, kad paauglėms yra mažiau nei 16 metų.
Prokuratūra šį verdiktą taip pat apskundė – skundas dar nėra išnagrinėtas.
Paskutinė, ketvirta byla, šiuo metu dar yra nagrinėjama Kauno apylinkės teisme.
Bendras nukentėjusiųjų nepilnamečių skaičius visose keturiose bylose sudaro daugiau nei 40.
Kaunietis teisėsaugai jau seniai yra žinomas dėl savo pomėgio šokti nuogam nepilnametėms nuošaliose Kauno krašto vietovėse, kurias jis, tyrimo duomenimis, ten nuveždavo automobiliu.
Šleifas – ilgas ir purvinas
Pirmą kartą į teisėsaugos akiratį A. Ulvidas dėl pateko dar 2015 metais – iškėlus vieną bylą, vėliau pasipylė ir kitos.
2019 metais jis buvo nuteistas už 24 mergaičių tvirkinimą, tačiau belangės tąsyk išvengė – jam skirtas vos vienerių metų trukmės laisvės apribojimas, nors prokuratūra prašė realiai jį įkalinti puspenktų metų.
A.Ulvidas nuolat nepaisydavo teismo įpareigojimų nebendrauti su jaunesnėmis nei 16 metų mergaitėmis.
Anksčiau kaunietis portalui Lrytas aiškino, jog paauglės neva pačios jį susirasdavo ir prašydavo pašokti, o nuogą kūną demonstruoti – ne nusikaltimas.
Jis tvirtino nežinojęs jų amžiaus, nors teisėsaugos pareigūnai šiais aiškinimais patikėti nebūdavo linkę.
A.Ulvidas praeityje buvo teistas daugiau nei 10 kartų – patekdavo į teisėsaugos akiratį ne tik dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus, bet ir dėl vagysčių.
Kaunasnepilnamečių tvirkinimasAlgimantas Ulvidas
Rodyti daugiau žymių