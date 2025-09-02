Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Garsus „oro virpintojas“ A. Lobovas vėl atsidūrė teisme: šįsyk – dėl pramanų apie „grobiamus vaikus“ Tarp nukentėjusiųjų – socdemų vedlys

2025 m. rugsėjo 2 d. 17:54
Praeityje 8 kartus teistas, sumaišties kėlimu ir dezinformacijos skleidimų pagarsėjęs, riaušių byloje kaltinamas 52 metų jonavietis Andrejus Lobovas teisiamųjų suole atsidūrė ir dėl šmeižimo, Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti penki asmenys, dirbantys Jonavos rajono valdžios instucijose, tarp jų – ir vietos meras , Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Daugiau nuotraukų (8)
Anksčiau posėdžiai teisme buvo ne kartą atidėti, A. Lobovui nesėkmingai mėginant nušalinti prokurorą Artūrą Bužavą ir dėl kitų priežasčių.
Bylos svarstymą teko atidėti ir antradienį, nes A. Lobovas išreiškė norą, jog visi nukentėjusieji dalyvautų posėdyje „gyvai“, o ne nuotoliu. Teisėjai patenkinus šį prašymą, kitas posėdis įvyks rugsėjo 30 dieną.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėdėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė informavo portalą Lrytas, jog A. Lobovas į teisėsaugos akiratį pateko, savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbęs, esą M. Sinkevičius grobė vaikus, veikdamas kartu su Jonavos rajono socialiniais darbuotojais ir vaiko teisių apsaugos specialistais.
Šioje byloje A. Lobovui pareikšti kaltinimai ir dėl nepagarbos teismui bei ikteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo. Jam gresia laisvės atėmimas iki 2 metų.
Skandalingai pagarsėjęs jonavietis savo kaltę neigia.
A. Lobovas anksčiau buvo net 8 kartus teistas už įvairius nusikaltimus – automobilių vagystes, viešosios tvarkos pažeidimą, trukdymą teisesaugininkams eiti savo pareigas, nepagarbą teismui, svetimo turto sugadinimą, viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, grasinimus nužudyti žmogų arba sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą.
Rugsėjo 22 dieną Vilniaus apylinkės teismas skelbs nuosprendį riaušių prie parlamento byloje, kurioje kaltinimai pareikšti Antanui Kandrotui-Celofanui , A. Lobovui ir kitiems skandalingiems veikėjams.
Nuolat į teisėsaugos akiratį patenkantį A. Lobovą riaušių byloje siūloma įkalinti 4 metams.
A. Lobovas liūdnai pagarsėjo dar nuo Garliavos įvykių, kuomet skleidė pramanus, esą jis yra Laimutės Stankūnaitės dukters tėvas.
Vienoje televizijos laidoje jis pareiškė, kad nacizmas yra gėris, važinėjo automobiliu su nacistine svastika, demonstravo nacistines tatuiruotes ant savo kūno.
Sąmokslo teorijų ir melagienų skleidimu pasižymėjęs jonavietis 2021 metais dėstė, jog vakcinos nuo koronaviruso esą yra nuodai – po skiepo, girdi, nesusidaro antikūnai ir pasiskiepiję žmonės po 2 metų mirs.
Dar vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl Seimo nario Kristijono Bartoševičiui inkriminuojamos pedofilijos, A. Lobovas feisbuke buvo paskelbęs pramanus, jog pastarasis neva nusižudė.
šmeižtasAndrejus LobovasMindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.