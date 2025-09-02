Anksčiau posėdžiai teisme buvo ne kartą atidėti, A. Lobovui nesėkmingai mėginant nušalinti prokurorą Artūrą Bužavą ir dėl kitų priežasčių.
Bylos svarstymą teko atidėti ir antradienį, nes A. Lobovas išreiškė norą, jog visi nukentėjusieji dalyvautų posėdyje „gyvai“, o ne nuotoliu. Teisėjai patenkinus šį prašymą, kitas posėdis įvyks rugsėjo 30 dieną.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėdėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė informavo portalą Lrytas, jog A. Lobovas į teisėsaugos akiratį pateko, savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbęs, esą M. Sinkevičius grobė vaikus, veikdamas kartu su Jonavos rajono socialiniais darbuotojais ir vaiko teisių apsaugos specialistais.
Šioje byloje A. Lobovui pareikšti kaltinimai ir dėl nepagarbos teismui bei ikteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo. Jam gresia laisvės atėmimas iki 2 metų.
Skandalingai pagarsėjęs jonavietis savo kaltę neigia.
A. Lobovas anksčiau buvo net 8 kartus teistas už įvairius nusikaltimus – automobilių vagystes, viešosios tvarkos pažeidimą, trukdymą teisesaugininkams eiti savo pareigas, nepagarbą teismui, svetimo turto sugadinimą, viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, grasinimus nužudyti žmogų arba sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą.
Rugsėjo 22 dieną Vilniaus apylinkės teismas skelbs nuosprendį riaušių prie parlamento byloje, kurioje kaltinimai pareikšti Antanui Kandrotui-Celofanui , A. Lobovui ir kitiems skandalingiems veikėjams.
Nuolat į teisėsaugos akiratį patenkantį A. Lobovą riaušių byloje siūloma įkalinti 4 metams.
A. Lobovas liūdnai pagarsėjo dar nuo Garliavos įvykių, kuomet skleidė pramanus, esą jis yra Laimutės Stankūnaitės dukters tėvas.
Vienoje televizijos laidoje jis pareiškė, kad nacizmas yra gėris, važinėjo automobiliu su nacistine svastika, demonstravo nacistines tatuiruotes ant savo kūno.
Sąmokslo teorijų ir melagienų skleidimu pasižymėjęs jonavietis 2021 metais dėstė, jog vakcinos nuo koronaviruso esą yra nuodai – po skiepo, girdi, nesusidaro antikūnai ir pasiskiepiję žmonės po 2 metų mirs.
Dar vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl Seimo nario Kristijono Bartoševičiui inkriminuojamos pedofilijos, A. Lobovas feisbuke buvo paskelbęs pramanus, jog pastarasis neva nusižudė.
